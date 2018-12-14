В аквапарке Петербурга случился пожар

Санкт-Петербург, , 05:36 — REGNUM В банном комплексе аквапарка, расположенного в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной столицы.

Сообщается, что огнем была охвачена площадь около 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали прибывшие на место спасатели. Пострадавших при пожаре не было. К ликвидации возгорания было привлечено 60 человек и 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в подмосковных Котельниках произошел пожар в торговом комплексе «Мега Белая Дача». Пожар произошел возле входа в гипермаркет «Ашан». Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными. Пострадавших не было.

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