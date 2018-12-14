В Висконсине индейка преследовала напуганного ребенка

Висконсин, США, , 03:18 — REGNUM Кадры с индейкой, преследующей испуганного ребенка на улицах американского Висконсина, попали на видео, которое представил телеканал ABC.

На видео попали кадры, как птица бежит за напуганным ребенком по велосипедной дорожке. Погоню прервал водитель автомобиля, который своим транспортным средством преградил дорогу индейке и дал возможность мальчику убежать.

Водитель автомобиля поделилась впечатлениями, побудившими ее помочь ребенку:

«Я увидела ребенка с выпученными от страха глазами. Его бег показался мне вечным, будто я смотрю одну из серий «Спасателей Малибу», где ребенок бежит в замедленной съемке по пляжу. Я прям прочувствовало страх бедного паренька», — заявила она.

Однако, несмотря на то, что женщине удалось ненадолго прервать бег птицы, индейка после небольшой заминки вновь погналась за ребенком. На этот раз ребенка спас водитель другого автомобиля — он просто забрал мальчика и отвез домой.