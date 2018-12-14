Страсбургский стрелок перед расстрелом толпы кричал «Аллах акбар!»

Париж, , 03:06 — REGNUM Застреливший 11 декабря в городе Страсбурге (Франция) трех и ранивший 13 человек Шериф Шекатт перед нападением кричал «Аллаху Акбар!», говорят очевидцы, передает французский телеканал NDTV.

По данным канала, свидетели событий рассказали следователям, что Шекатт прокричал «Аллаху Акбар!», после чего открыл огонь на рождественской ярмарке.

В свою очередь телеканал BFM со ссылкой на следователей передал слова Шекатта, сказанные водителю такси, который увез его с места нападения. Стрелок рассказал шоферу, что он совершил нападение, чтобы «отомстить за своих братьев в Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шекатта застрелили 13 декабря — через два дня после нападения на рождественскую ярмарку в Страсбурге. Мэр города Роланд Рис заявил:

«Думаю, что это поможет вернуться к жизни, которую я бы назвал нормальной. Со смертью этого террориста граждане, как и я, испытали облегчение».

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