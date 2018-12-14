В Канаде из-за угрозы взрыва эвакуировали станцию метро

Торонто, Канада, , 02:06 — REGNUM Эвакуация пассажиров со станции «Кинг» в центре города Торонто (Канада) проведена из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает 14 декабря Global News.

Уточняется, что сообщение поступило через интернет. Также угрозы поступили в адрес метро в городе Калгари (провинция Альберта, Канада). Кроме того, угрозы поступили в адрес аэропорта Торонто и нескольких компаний в Калгари, Оттаве, городах Монреаль (провинция Квебек) и Виннипег (провинция Манитоба).

Пассажиров Калгари и аэропорт пока не эвакуировали, идет проверка информации о взрывном устройстве, усилены меры безопасности. От компаний официальной информации не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Нью-Йорке эвакуировали офис телеканала CNN после сообщения о взрывном устройстве. Это произошло «в разгар шоу».

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