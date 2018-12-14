В Польше по подозрениям в терроризме арестован российский гражданин

Варшава, , 02:03 — REGNUM Гражданин России Альви А. был арестован в Польше по подозрениям в терроризме и причастности к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын агентству PAP.

Он не назвал фамилию российского гражданина, однако подчеркнул, что Альви А. является выходцем из Чечни. Его подозревают в причастности к группе, помогавшей материальным обеспечением террористам, а также занимавшейся организацией потоков нелегальных мигрантов. Отмечается, что задержанный принимал участие в боевых столкновениях на Ближнем Востоке в рядах террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в итальянском Милане был задержан 22-летний гражданин Египта, подозреваемый в связях с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его также подозревают в причастности к международному терроризму.

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