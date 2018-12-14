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В Венесуэле прогремел взрыв, двое погибших

Происшествия

Число пострадавших уточняется

В Венесуэле прогремел взрыв, двое погибших
Luc Viatour
Взрыв

Каракас, 14 декабря 2018, 00:47 — REGNUM  Взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда (Венесуэла) прогремел 13 декабря, пишет газета National.

Уточняется, что при взрыве погибли два человека, пострадали — не менее семи. Инцидент произошел на станции госкомпании PDVSA.

О пострадавших в венесуэльских СМИ информация очень разнится. Официальных заявлений пока сделано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря на фабрике полиэтиленовой продукции в Доминиканской Республике прогремел взрыв. Погибли шесть, ранены — более ста человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на фабрике в Доминикане: обнаружены тела ещё двух погибших

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