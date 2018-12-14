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В Сумской области задержан житель Украины, который вёз пулемёт в РФ

Происшествия

Детали оружия были спрятаны в различных частях автомобиля

Сумы, Украина, 14 декабря 2018, 00:36 — REGNUM  В Сумской области пограничники обнаружили в автомобиле гражданин Украины разобранный пулемёт, сказано 13 декабря на официальном сайте государственной фискальной службы.

Во время детального осмотра автомобиля, в разных местах авто были найдены части пулемёта.

Треногу мужчина спрятал в баллоне газовой установки, лапы к ней — под капот, бронещит — под коврик водителя, тело пулемёта и ствол — в бампер.

Напомним, 6 декабря СБУ пресекла контрабанду запчастей к самолёту Ил-76. Злоумышленники хотели переправить детали в одну из африканских стран, спрятав их на борту отремонтированного самолёта.

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Контрабанда и борьба с ней
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