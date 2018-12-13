Полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

Страсбург, Франция, , 23:40 — REGNUM Подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция не смогла задержать подозреваемого в ходе масштабной спецоперации в квартале Нодорф в Страсбурге, в которой были задействованы более 700 силовиков и вертолеты.

К вечеру МВД Франции объявило о начале повторной операции в этом же районе.

Напомним, в результате стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря погибли три человека, ещё 13 человек получили ранения. Предполагаемый нападавший скрылся с места преступления.

Полиция объявила о розыске 29-летнего уроженца Страсбурга Шарифа Шекатта, ранее уже неоднократно судимого за преступления во Франции, Германии и Швейцарии.

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