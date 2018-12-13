Гитарист Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП в Подмосковье

Москва, , 23:24 — REGNUM Российский гитарист-виртуоз Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП в Московской области. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря музыканта Викторию Мерзлякову.

По её словам, гитарист ехал на автомобиле вместе с другими музыкантами его группы на выступление в Черноголовке. В результате аварии Зинчук получил сотрясение мозга и ушибы, его жизни ничто не угрожает, отметила пресс-секретарь.

Источник в правоохранительных органах сообщила РИА Новости, что автомобиль аudi, в котором находился Зинчук, столкнулся с «Жигулями» на автотрассе в Пушкинском районе.

Виктор Зинчук — заслуженный артист России. Внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый техничный гитарист в мире.