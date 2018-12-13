На Кубани с кишечной инфекцией госпитализированы 15 школьников

Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, , 23:12 — REGNUM 15 учащихся одного из лицеев города Славянска-на-Кубани Краснодарского края госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию 13 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщается, в общей сложности в больницу попали 15 учащихся лицея № 4, разного возраста — от семи до 16 лет. Состояние детей стабильное. При этом, уточнили в СКР, сегодня, 13 декабря, на занятия не пришли более 250 школьников. В настоящее время лицей закрыт на карантин.

Ведется доследственная проверка, в лицее работают также специалисты Роспотребнадзора. Изъяты образцы воды и пищи, проверяется санитарное состояние помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 декабря с подозрением на пищевое отравление к медикам обратились 20 учащихся одной из школ города Кирса Кировской области. В этом случае госпитализация не потребовалась.