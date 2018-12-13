Следователи установят причины отравления 20 школьников в Кировской области

Киров, , 22:55 — REGNUM По факту массового пищевого отравления школьников в городе Кирса организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

Сообщение об обращении 20 школьников в больницу с подозрением на пищевое отравление следственные органы получили 13 декабря.

Предварительно установлено, что накануне дети вторых и третьих классов обедали в школьной столовой. С вечера того же дня школьники стали обращаться в больницу с жалобами на возможное пищевое отравление. После назначения необходимого лечения дети были отпущены домой. Никому из них госпитализация не потребовалась.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, которые установят причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае в одном из лицеев Перми была зафиксирована вспышка кишечных отравлений среди учеников начального звена. Впоследствии заявили о случаях сальмонеллеза.

По решению суда, который удовлетворил иски регионального управления Роспотребнадзора в защиту интересов детей, несколько школьников получат компенсацию морального вреда. Сумма возмещения морального ущерба составляет от 20 до 25 тыс. рублей.