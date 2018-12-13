Кривой Рог: 40 тыс. человек остались без воды

Кривой Рог, Украина, , 23:27 — REGNUM Из-за масштабной аварии водопровода без водоснабжения остались два жилых массива Кривого Рога, сообщили 13 декабря «Украинские новости».

Пострадали массивы Восточный-1 и Восточный-2. Организован подвоз воды, коммунальщики чинят поломку, заявили в пресс-службе предприятия «Кривбассводоканал».

Напомним, в средине ноября 2018 года в Кривом Роге сотни тысяч человек остались без отопления. Во время массовых протестов люди потребовали дать тепло в дома, а затем сами начали срывать пломбы и подключать котельные к газоснабжению.

Читайте также: Жители Кривого Рога сами запустили отключенные властями котельные