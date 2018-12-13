Пятница, 14 Декабря 2018 года
00:22:56 МСК

Кривой Рог: 40 тыс. человек остались без воды

Происшествия

Коммунальщики устраняют аварию

Кривой Рог, Украина, 13 декабря 2018, 23:27 — REGNUM  Из-за масштабной аварии водопровода без водоснабжения остались два жилых массива Кривого Рога, сообщили 13 декабря «Украинские новости».

Пострадали массивы Восточный-1 и Восточный-2. Организован подвоз воды, коммунальщики чинят поломку, заявили в пресс-службе предприятия «Кривбассводоканал».

Напомним, в средине ноября 2018 года в Кривом Роге сотни тысяч человек остались без отопления. Во время массовых протестов люди потребовали дать тепло в дома, а затем сами начали срывать пломбы и подключать котельные к газоснабжению.

Читайте также: Жители Кривого Рога сами запустили отключенные властями котельные

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить