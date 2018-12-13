Во Франции задержаны пятеро членов семьи страсбургского стрелка

Страсбург, Франция, , 19:46 — REGNUM Правоохранительные органы Франции в рамках расследование дела о стрельбе на ярмарке в Страсбурге задержали пятерых близких подозреваемого в совершении нападения, передаёт радиостанция France Info.

Как сообщили в прокуратуре Парижа, под стражу заключены, в том числе, мать и отец, а также двое братьев предполагаемого преступника. Сам подозреваемый продолжает скрываться от полиции.

Напомним, в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга вечером 11 декабря погибли три человека, ещё 13 человек получили ранения.

Полиция разыскивает 29-летнего Шарифа Шекатта — уроженца Страсбурга, ранее уже судимого за преступления во Франции, Германии и Швейцарии.

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