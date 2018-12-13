В Греции разбился фургон с мигрантами

Афины , , 19:47 — REGNUM В Греции попал в дорожно-транспортное происшествие фургон с нелегальными мигрантами из Индии, Пакистана и Бангладеш, 13 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению полиции, автомобиль с 12 беженцами на борту проигнорировал запрещающий знак, выехал на заблокированную дорогу, врезался в грузовик и загорелся.

В результате аварии трое мигрантов погибли, трое получили ранения, шестеро беженцев не пострадали.

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