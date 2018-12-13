Тюменец отдан под суд за поджог здания службы судебных приставов

Тобольск, Тюменская область, , 18:57 — REGNUM В тюменском Тобольске перед судом предстанет 44-летний житель города, которого обвиняют в поджоге помещения службы судебных приставов. Пожар произошёл в кабинете, размещённом на первом этаже пятиэтажного жилого дома, в результате занесения открытого источника огня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, инцидент случился 30 сентября 2018 года около 23:30 часов по местному времени. Площадь пожара в кабинете службы судебных приставов составила два квадратных метра. Так как УФССП по Тобольску размещено на первом этаже многоквартирного дома, пришлось эвакуировать среди ночи 83 жильца. Никто не пострадал.

Вскоре был найден вероятный поджигатель. Им оказался мужчина, который после развода с женой задолжал ей и детям миллионы рублей. Приставы арестовали его имущество.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, которое было совершено из хулиганских побуждений, путем поджога») и по ч. 1 ст.157 УК РФ («Неуплата алиментов»).

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