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Дело воронежских дорожников получило продолжение – в суде

Происшествия

Завершено расследование дела о коррупции в городской дирекции дорожного хозяйства

Воронеж, 13 декабря 2018, 18:02 — REGNUM  Двое бывших руководителей муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Воронежа предстанут перед судом по обвинению в получении взяток. Об этом ИА REGNUM сообщил 13 декабря старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего замдиректора муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» и 41-летнего начальнику производственного отдела данного учреждения, которые обвиняются в получении взятки, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Последний также обвиняется в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, сотрудники муниципального учреждения получили от представителей одной из фирм взятки в виде дорогостоящих ноутбуков. Вознаграждение предназначалось за приемку работ по муниципальным контрактам о диагностике и оценке технического состояния автодорог Воронежа, а также выполнению проектно-изыскательских работ по устройству ливневой канализации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 декабря, Коминтерновский суд вынес решение по делу в отношении бывшего главного инженера МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства», который признан виновным в получении взяток на полмиллиона рублей. Он осужден на три года лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже вынесен приговор по «дорожному» делу — о взятке в полмиллиона

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Коррупция и борьба с ней
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