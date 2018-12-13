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Французский бейсер разбился в Швейцарских Альпах

Происшествия

Причины, по которым бейсер на смог благополучно совершить прыжок, пока не ясны

Французский бейсер разбился в Швейцарских Альпах
A Silly Person
Перед прыжком

Берн, 13 декабря 2018, 18:12 — REGNUM  Бейсджампер из Франции погиб в Швейцарских Альпах, 13 декабря передает агентство Associated Press.

По информации полиции кантона Берн, 44-летний мужчина, имя которого не называется, прыгнул с площадки для прыжков в Штехельберге и разбился.

Причины, по которым бейсер на смог благополучно совершить прыжок, пока не ясны.

Напомним, бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. B.A.S.E. — акроним от английских слов: Building, Antenna, Span, Earth. Это перечень основных типов объектов, с которых выполняются прыжки. Спортсменов называют бейсджамперами или просто бейсерами.

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