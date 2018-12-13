В Волгограде возбудили дело в отношении водителя, сбившего школьника

Волгоград, , 17:13 — REGNUM В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Как сообщили 13 декабря в пресс-службе регионального управления МВД, дело возбуждено по ч.1 ст.264 — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи намерены ходатайствовать об аресте водителя.

«В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла 7 декабря на Рабоче-Крестьянской улице. 33-летний мужчина двигался на автомобиле Mercedes Е 190. На пешеходном переходе он сбил 13-летнего школьника, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого водитель скрылся. В городе был объявлен план «Перехват», в результате чего автомобиль и его владельца обнаружили. Мальчик был доставлен в больницу, ему потребовалась операция. Сейчас водитель арестован на 14 суток за то, что покинул место ДТП.

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