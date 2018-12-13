Три человека погибли в схожих ДТП на трассах Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:20 — REGNUM Серия тяжелых дорожных аварий произошла днем 13 декабря на различных автотрассах Ленинградской области. В них погибли три человека, еще несколько пострадали, сообщили ИА REGNUM в региональном УГИБДД.

«На дорогах гололедица», — предупреждали заранее в ГУ МЧС России по Ленобласти. Однако некоторым водителям это не помогло.

Около 08:30 в Тосненском районе на федеральной автотрассе «Россия» водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на стоявший у обочины автовоз. Водитель грузовика скончался на месте.

Около полудня в Приозерском районе на региональной автодороге Ушково — Гравийное водитель внедорожника Mitsubishi Outlander столкнулся с легким грузовиком Iveco. В результате ДТП оба водителя получили вред здоровью средней степени, а пассажирка легкового автомобиля, женщина 1940 года рождения, погибла.

Наконец, около 15:35, на одной из местных дорог в Гатчинском районе автомобиль ВАЗ 21 111 врезался в микроавтобус Volkswagen. От сильного удара последний опрокинулся на бок. Водитель ВАЗ госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его пассажирка погибла.

По всем фактам ДТП проводится проверка, отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, по данным ГУ МЧС по Ленобласти, 14 декабря температура воздуха в течение суток составит −4…−9 гр., ночью местами до — 12 гр. На дорогах снова гололедица. «Сохраняется вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП», — предупреждают спасатели.