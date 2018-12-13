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На Западном берегу реки Иордан убиты двое израильских военных

Происшествия

Нападавшие расстреляли военнослужащих у города Рамаллах

Иерусалим, 13 декабря 2018, 17:04 — REGNUM  В результате вооруженного нападения на Западном берегу реки Иордан убиты двое и тяжело ранен один израильский военный, сообщает 13 декабря пресс-служба армии обороны Израиля.

По информации пресс-службы, нападение на военных произошло на шоссе у города Рамалла. Нападавшие использовали огнестрельное оружие.

«В ходе сегодняшнего нападения на перекрестке Асаф террорист открыл огонь по израильским солдатам. Двое военнослужащих погибли и ещё один получил тяжелые ранения», — указано в сообщении.

На данный момент ни одна из группировок не заявила о своей ответственности за это нападение.

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