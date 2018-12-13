Бывший римский чиновник получил три с половиной года тюрьмы за коррупцию

Рим, , 16:47 — REGNUM Бывший глава одного из департаментов мэрии Рима Рафаэлле Марра приговорен судом к трем с половиной годам тюрьмы за коррупцию, передает Il Messaggero в четверг, 13 декабря.

По версии следствия, Марра получил от одного из предпринимателей 400 тыс. евро и на эти средства купил квартиру, которую позже переоформил на имя своей жены.

Квартира изъята в собственность государства, а Марра, помимо тюремного заключения, приговорен также к выплате компенсации в размере 100 тыс. евро. Предприниматель, который также был одним из обвиняемых, скончался 20 ноября.