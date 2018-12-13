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Бывший римский чиновник получил три с половиной года тюрьмы за коррупцию

Происшествия

Он получил от предпринимателя 400 тыс. евро и купил квартиру

Рим, 13 декабря 2018, 16:47 — REGNUM  Бывший глава одного из департаментов мэрии Рима Рафаэлле Марра приговорен судом к трем с половиной годам тюрьмы за коррупцию, передает Il Messaggero в четверг, 13 декабря.

По версии следствия, Марра получил от одного из предпринимателей 400 тыс. евро и на эти средства купил квартиру, которую позже переоформил на имя своей жены.

Квартира изъята в собственность государства, а Марра, помимо тюремного заключения, приговорен также к выплате компенсации в размере 100 тыс. евро. Предприниматель, который также был одним из обвиняемых, скончался 20 ноября.

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Коррупция и борьба с ней
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