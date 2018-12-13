В Ленобласти восстановили подачу электричества в Луге после ЧП

Луга, Ленинградская область, , 16:45 — REGNUM Энергетики запитали потребителей города Луги на юге Ленинградской области по резервной схеме после аварии на электросетях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сетевой компании ЛОЭСК. Авария стала следствием неквалифицированных земляных работ.

Напомним, аварийное отключение произошло 13 декабря в 09:30 мск. Без электричества остались 3430 человек, а также канализационно-насосная станция, четыре скважины водозабора, школа и детский сад.

К 13:00 все социально-значимые объекты были запитаны по резервной схеме. В 15:43 все абоненты были переведены на резервную схему электроснабжения.

«Причина отключения подтвердилась — не согласованные с ЛОЭСК работы сторонней организации. Составлен акт, готовится претензия», — пояснили в ЛОЭСК.

Там также отметили, что значительная доля (14%) аварийных отключений в текущем году произошла по причине воздействия на сети посторонних лиц и организаций.

«Это не только несанкционированные земляные работы, при которых повреждаются кабельные линии, но и ДТП, когда автомобили сбивают опоры электросетей. Воздушные линии повреждают и при опиловке деревьев на частных участках в пределах охранных зон, при несанкционированной рубке лесных насаждений, при движении крупногабаритной техники или в ходе проведения погрузочно-разгрузочных работ, а также в результате пожара бытовых строений, проникновения с корыстным умыслом в помещения подстанций», — рассказали энергетики Ленобласти.

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