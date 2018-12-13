Главного брянского следователя проверят из-за смерти детей

Брянск, , 16:03 — REGNUM Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Брянской области. Об этом в пресс-службе СКР сообщили по итогам приема граждан. Такое поручение Александр Бастрыкин дал после того, как ознакомился с материалами дела о смерти беременной женщины в перинатальном центре Брянской городской больницы №1.

На прием к Александру Бастрыкину пришел житель Брянской области, который потерял беременную жену. Она была госпитализирована в больницу, где ей провели операцию. В результате женщина скончалась. Мужчина посетовал, что из-за недостаточной активности следователей виновные могут избежать наказания.

При этом, по данным пресс-службы СКР, это не единственный пример, когда в больнице произошла трагедия. Например, в 2017 году здесь умерла новорожденная девочка, мать которой также пришла на прием.

«Заявители сетовали на системные проблемы здравоохранения, которые стали, по их мнению, причинами трагедии. Александр Бастрыкин, ознакомившись с материалами дела, назначил служебную проверку в отношении и. о. руководителя следственного управления по Брянской области и следователей территориального подразделения», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в Брянске было возбуждено уголовное дело о халатности по факту смерти 11 детей в перинатальном центре. Все они умерли с 8 марта по 1 июня 2017 года. В региональном департаменте здравоохранения тогда заявили, что у всех детей «были свои причины для смерти»: в центре рожали женщины с высоким риском патологий.

Перинатальный центр был открыт 8 марта 2017 года. Его стоимость составила 2,2 млн рублей. На открытие приезжал президент Владимир Путин.

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