В Омской области инспектор рыбоохраны избил браконьера

Омск, , 15:45 — REGNUM В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора рыбоохраны Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 декабря, в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»). Инцидент произошёл утром 23 сентября 2018 года. По предварительным данным, инспектор рыбоохраны, находясь на рейде на озере Салтаим Крутинского района, избил мужчину, повторно нарушившего правила рыболовства. Он нанёс мужчине не менее пяти ударов кулаком по голове, причинив ушиб мягких тканей лица, не повлекший вреда здоровью, уточнили в СУ СКР по области.

Расследование продолжается.

Напомним, за 10 месяцев 2018 года инспекторы рыбоохраны выявили во внутренних водоёмах России более 101 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. Нарушители оштрафованы на 320,7 млн рублей. В следственные органы для возбуждения уголовных дел передано 3,5 тыс. материалов. У браконьеров изъято почти 192 тыс. орудий лова, более 413 тонн незаконно добытых водных биоресурсов, 13,7 тыс. транспортных средств, уточнили в Росрыболовстве.