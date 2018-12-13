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В Анкаре восстановлено движение поездов

Происшествия

Их отправляют с окраины города

В Анкаре восстановлено движение поездов
Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908

Анкара, 13 декабря 2018, 15:05 — REGNUM  В Турции возобновлено движение скоростных поездов, приостановленное из-за аварии в Анкаре. Об этом 13 декабря сообщает RT.

Отмечается, что поезда вновь идут по всем направлениям, однако начальным пунктом служит не центральный вокзал, а вокзал Эръяман на окраине турецкой столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря поезд, следовавший из Анкары в Конью, столкнулся с локомотивом. Несколько вагонов сошли с путей, был поврежден надземный переход. Девять человек погибли, более 80 получили травмы. Российских граждан среди жертв и пострадавших нет.

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Железнодорожные аварии
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