Столкновения в секторе Газа: погибли двое израильтян

Тель-Авив, Израиль, , 14:51 — REGNUM В результате столкновений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан погибли два гражданина Израиля, сообщает 13 декабря Anadolu.

Инцидент произошел неподалеку от поселения Офра. Двое палестинцев открыли огонь по израильскому автомобилю, в результате чего два человека погибли.

Официальный Тель-Авив не дал никаких комментариев по данному поводу.

Напомним, столкновения между палестинцами и израильтянами на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан продолжаются с конца марта 2018 года. Причиной эскалации насилия стало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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