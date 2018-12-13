Под Владимиром установят новую доску Солженицыну взамен разбитой

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 14:42 — REGNUM В Гусь-Хрустальном (Владимирская область) планируют установить новую мемориальную доску писателю Александру Солженицыну взамен той, которая была разбита вандалами. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Разрушенная мемориальная доска была создана на деньги спонсоров, которые уже выразили готовность изготовить и установить новую», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным директора департамента административных органов и общественной безопасности областной администрации Андрея Новикова, новая мемориальная доска будет охраняться более тщательно.

ИА REGNUM напоминает, что доску в центре Гусь-Хрустального, где жил Александр Солженицын, установили 10 декабря в канун 100-летия со дня рождения писателя. Уже 11 декабря стало известно, что вандалы разбили ее. Причем, вероятно, речь идет о намеренном разрушении — табличка имела бронированное стекло, которое можно было разбить только кувалдой. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Сейчас полиция ищет злоумышленников. Расследование дела находится на контроле у руководства УМВД России по Владимирской области.

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