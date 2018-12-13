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Часть жителей Барнаула осталась без тепла из-за коммунальных аварий

Происшествия

Отопление планируется подключить к 20:00 по местному времени

Барнаул, 13 декабря 2018, 14:13 — REGNUM  В столице Алтайского края Барнауле из-за повреждения тепловых сетей без отопления и горячей воды осталось десять многоквартирных домов, школа, детский сад, колледж и два административных здания, сообщается 13 декабря на сайте городской администрации.

В настоящее время специалисты устраняют последствия аварий, ведутся земляные работы. Отопление планируется подключить к 20:00 по местному времени (16:00 мск). Энергетики приносят извинения жителям за временные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коммунальная авария, случившаяся в Октябрьском районе Барнаула, повлекла за собой несчастный случай: девятилетняя девочка получила ожог ноги, наступив в лужу с кипятком.

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