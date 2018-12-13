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Неизвестные украли личные данные пользователей с сайта МИД Франции

Происшествия

По заверению дипломатического ведомства, критически важной информации украдено не было

Неизвестные украли личные данные пользователей с сайта МИД Франции
Цитата из т/с «Секретные материалы». Реж. Роб Боумен. 1993-1994. США
Кибершпионаж

Париж, 13 декабря 2018, 13:32 — REGNUM  Неизвестные похитили ряд личных данных с официального сайта министерства иностранных дел Франции, заявили 13 декабря в дипломатическом ведомстве, сообщает французское агентство Agence France-Press.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о личных данных тех, кто выезжает из страны и желает упростить этот процесс с помощью электронной службы Ariane.

Среди украденных данных не было критически важной информации. Тем не менее в МИД отметили, что подобная информация может использоваться для преступных целей.

В министерстве заявили о том, что после происшествия были приняты соответствующие меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

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