В Татарии возбудили дело после отравления школьников крысиным ядом

Казань, , 13:23 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту отравления школьников в Казани крысиным ядом, сообщает 13 декабря пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел 30 ноября в одной из школ в частном секторе Авиастроительного района города. Ученики младших классов нашли яд в гранулах за решеткой отопительного радиатора в актовом зале школы и решили попробовать. В результате девочку и двух мальчиков госпитализировали в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудница фирмы по дезинсекции и дератизации ежемесячно обследовала школу на грызунов и насекомых и при необходимости раскладывала ядовитые средства в подвальных помещениях. Вместе с тем часть спецсредств женщина передала сотруднику образовательного учреждения для самостоятельного использования.

В итоге женщина-дезинфектор была привлечена к дисциплинарной ответственности. По мнению прокуратуры, отравление детей произошло из-за небрежного отношения к исполнению своих обязанностей неустановленных должностных лиц школы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления Роспотребнадзора, приманка для уничтожения грызунов была разложена в доступных для детей местах. В ведомстве отметили, что лица, виновные в нарушениях, будут привлечены к ответственности по окончании всех процессуальных действий. Также сообщалось, что состояние госпитализированных школьников удовлетворительное.

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