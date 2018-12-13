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Число жертв крушения поезда в Турции возросло до девяти

Происшествия

На месте аварии продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы

Анкара, 13 декабря 2018, 13:02 — REGNUM  В результате крушения пассажирского поезда в Турции погибли не менее девяти человек, еще 47 получили ранения, сообщает 13 декабря Hurriyet.

Ранее сообщалось о семи погибших. На месте аварии продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы.

Напомним, скоростной поезд следовал по маршруту Анкара — Конья и столкнулся с маневровым локомотивом, который двигался по тому же пути. Это привело к сходу вагонов и обрушению наземного перехода. По данному факту турецкая прокуратура начала расследование.

В свою очередь представители российского посольства в Турции сейчас выясняют, есть ли граждане России среди пострадавших в крушении поезда.

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Железнодорожные аварии
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