В Югре венерологов заподозрили в мошенничестве

Ханты-Мансийск, , 13:05 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера. Их подозревают в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствие полагает, что в 2017—2018 годах одной из сотрудниц кожно-венерологического диспансера систематически начислялись премии, которые женщина передавала подозреваемым. Кроме того, ей перечислялась зарплата и премии, когда она на протяжении некоторого времени не работала. Их она якобы тоже передавала подозреваемым. Размер ущерба, нанесённого департаменту здравоохранения Югры, устанавливается.

В настоящее время по данному уголовному делу следователи СКР работают совместно с сотрудниками ФСБ России. Подозреваемые допрашиваются.

Следователи не называют имён должностных лиц. По информации Ura.ru из неких собственных источников, одним из фигурантов дела стал высокопоставленный сотрудник департамента здравоохранения ХМАО. В его кабинете якобы утром 13 декабря 2018 года был произведён обыск.