Для расчистки железнодорожных путей на Украине привлекли более 5000 рабочих

Киев, , 12:49 — REGNUM Более 5 тыс. железнодорожников привлекли на Украине к расчистке снега на железнодорожных путях, сообщает 13 декабря пресс-служба «Украинских железных дорог» (УЖД).

Согласно сообщению, работники УЖД расчищали снег в течение 12 декабря. Всего в работах приняли участие 5,049 тыс. железнодорожников и всего четыре снегоочистительные машины. За время работ было убрано от снега более 8,2 тыс. стрелочных переводов, 156 пассажирских платформ и вывезено порядка 2,4 тыс. кубометров снега.

Напомним, на Украине из-за сильного снегопада начались перебои в транспортном сообщении, 170 населенных пунктов остались без электроэнергии.