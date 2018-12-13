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Для расчистки железнодорожных путей на Украине привлекли более 5000 рабочих

Происшествия

За сутки они убрали около 2,4 тыс. кубометров снега

Для расчистки железнодорожных путей на Украине привлекли более 5000 рабочих
И.И.Бродский. Зима

Киев, 13 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  Более 5 тыс. железнодорожников привлекли на Украине к расчистке снега на железнодорожных путях, сообщает 13 декабря пресс-служба «Украинских железных дорог» (УЖД).

Согласно сообщению, работники УЖД расчищали снег в течение 12 декабря. Всего в работах приняли участие 5,049 тыс. железнодорожников и всего четыре снегоочистительные машины. За время работ было убрано от снега более 8,2 тыс. стрелочных переводов, 156 пассажирских платформ и вывезено порядка 2,4 тыс. кубометров снега.

Напомним, на Украине из-за сильного снегопада начались перебои в транспортном сообщении, 170 населенных пунктов остались без электроэнергии.

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