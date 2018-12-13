Четверг, 13 Декабря 2018 года
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Из тюрьмы на севере Ирака бежал 21 боевик ИГ*

Происшествия

*ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Из тюрьмы на севере Ирака бежал 21 боевик ИГ*
Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США
После побега

Сулеймания, Ирак, 13 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  21 заключенный, большая часть которых является членами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бежал из одной из тюрем на севере Ирака, сообщает британское агентство Reuters.

По информации сил безопасности страны, инцидент произошел в тюрьме, распложенной поблизости от курдского города Сулеймания. Среди них по большей части бывшие боевики, захваченные в ходе борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как отметили местные власти, начала спецоперация по поимке радикалов. На данный момент удалось поймать уже 15 беглецов.

«Почти все бежавшие заключенные — члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил один из источников.

На данный непонятно, каким образом заключенным удалось бежать из этой хорошо охраняемой тюрьмы.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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