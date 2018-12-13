На юге Ленобласти из-за нерадивых землекопов тысячи людей сидят без света

Луга, Ленинградская область, , 12:43 — REGNUM Масштабное отключение электричества произошло 13 декабря в городе Луга на юге Ленинградской области. Причиной ЧП, охватившего жилые дома, объекты инфраструктуры и социальные учреждения, стали неквалифицированные земляные работы.

Как сообщили ИА REGNUM в сетевой компании ЛОЭСК, отключение произошло в 9:30 мск. Напряжение исчезло на 25 трансформаторных станциях, без электричества оказались 3430 человек, а также школа, детский сад, канализационно-насосная станция, четыре скважины водозабора.

Предположительно, авария произошла из-за не согласованных с ЛОЭСК земляных работ сторонней организации.

«На месте работают две оперативно-выездные бригады ЛОЭСК, потребителей будут переводить на резервную схему электроснабжения», — отметили в энергокомпании. Ожидается, что свет вернется в дома в середине текущего дня.

ЛОЭСК будет подавать иск в отношении виновников отключения, если подтвердится первоначальная версия о причинах блэкаута в Луге.