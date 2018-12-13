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На юге Ленобласти из-за нерадивых землекопов тысячи людей сидят без света

Происшествия

Без света также школа и детский сад

На юге Ленобласти из-за нерадивых землекопов тысячи людей сидят без света
Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

Луга, Ленинградская область, 13 декабря 2018, 12:43 — REGNUM  Масштабное отключение электричества произошло 13 декабря в городе Луга на юге Ленинградской области. Причиной ЧП, охватившего жилые дома, объекты инфраструктуры и социальные учреждения, стали неквалифицированные земляные работы.

Как сообщили ИА REGNUM в сетевой компании ЛОЭСК, отключение произошло в 9:30 мск. Напряжение исчезло на 25 трансформаторных станциях, без электричества оказались 3430 человек, а также школа, детский сад, канализационно-насосная станция, четыре скважины водозабора.

Предположительно, авария произошла из-за не согласованных с ЛОЭСК земляных работ сторонней организации.

«На месте работают две оперативно-выездные бригады ЛОЭСК, потребителей будут переводить на резервную схему электроснабжения», — отметили в энергокомпании. Ожидается, что свет вернется в дома в середине текущего дня.

ЛОЭСК будет подавать иск в отношении виновников отключения, если подтвердится первоначальная версия о причинах блэкаута в Луге.

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