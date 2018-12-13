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Дракой школьниц в Югре заинтересовались следователи

Происшествия

Следственным управлением СКР по Югре начата процессуальная проверка

Дракой школьниц в Югре заинтересовались следователи
Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия
Драка девочек-подростков

Излучинск, Югра, 13 декабря 2018, 12:41 — REGNUM  Следователи СКР по ХМАО начали процессуальную проверку по факту опубликованной в социальных сетях видеозаписи избиения девочки-подростка сверстницей в посёлке городского типа Излучинск Нижневартовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, видео было опубликовано в паблике «Типичный Излучинск». Анонимный автор сообщил, что нападавшая на сверстницу девочка учится в восьмом классе, прогуливает уроки с компанией, дети постоянно тусуются в подъезде.

Управление образования и молодёжной политики администрации Нижневартовского района сообщило, что правоохранительные органы проинформированы об инциденте. Кроме того, выяснены обстоятельства избиения, состоялось примирение сторон, и конфликт исчерпан.

В СУ СКР по ХМАО заявляют, что следователи в свою очередь выясняют обстоятельства произошедшего, личности и возраст всех участников инцидента.

«Следователями будут изучены условия проживания и воспитания несовершеннолетних, обстановка в их семьях, характеризующие материалы. Также будет установлено, проявляла ли ранее агрессию девушка, наносившая удары, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о поведении несовершеннолетней, и если да, то какие меры были приняты со стороны родителей и профильных служб», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дети в школе боятся»: в Югре — очередной всплеск подросткового насилия

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Подростковая преступность
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