Дракой школьниц в Югре заинтересовались следователи

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия

Излучинск, Югра, , 12:41 — REGNUM Следователи СКР по ХМАО начали процессуальную проверку по факту опубликованной в социальных сетях видеозаписи избиения девочки-подростка сверстницей в посёлке городского типа Излучинск Нижневартовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, видео было опубликовано в паблике «Типичный Излучинск». Анонимный автор сообщил, что нападавшая на сверстницу девочка учится в восьмом классе, прогуливает уроки с компанией, дети постоянно тусуются в подъезде.

Управление образования и молодёжной политики администрации Нижневартовского района сообщило, что правоохранительные органы проинформированы об инциденте. Кроме того, выяснены обстоятельства избиения, состоялось примирение сторон, и конфликт исчерпан.

В СУ СКР по ХМАО заявляют, что следователи в свою очередь выясняют обстоятельства произошедшего, личности и возраст всех участников инцидента.

«Следователями будут изучены условия проживания и воспитания несовершеннолетних, обстановка в их семьях, характеризующие материалы. Также будет установлено, проявляла ли ранее агрессию девушка, наносившая удары, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о поведении несовершеннолетней, и если да, то какие меры были приняты со стороны родителей и профильных служб», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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