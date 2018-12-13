Алтайские педагоги скрыли факт употребления жевательного табака подростком

Барнаул, , 12:22 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента, произошедшего в ноябре 2018 года на территории МБОУ «Средняя образовательная школа №114» в Барнауле. Как пояснила сегодня, 13 декабря, старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, педагоги знали, что один из учеников распространял среди сверстников запрещенное вещество (предположительно насвай), от употребления которого учащемуся пятого класса стало плохо.

«Узнав об этом, руководство школы не предприняло никаких мер по оказанию несовершеннолетнему медицинской помощи, а также скрыло данный факт от сотрудников правоохранительных органов», — отметили в СКР.

По итогам проверки следователями будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц учебного заведения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года депутаты заксобрания Ростовской области внесли в Госдуму РФ законопроект, предполагающий запрет на оптовую и розничную продажу нюхательного и жевательного табака. Одновременно парламентарии предлагают установить административную ответственность за оптовую или розничную торговлю табаком жевательным и табаком нюхательным.

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