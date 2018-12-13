Шесть человек погибли из-за наводнения в индонезийской провинции Риау

Пеканбару, Индонезия, , 12:14 — REGNUM В результате наводнения в индонезийской провинции Риау погибли шесть человек, большинство из которых дети, сообщает Antaranews.

По данным агентства по управлению стихийными бедствиями Риау, дети погибли из-за халатности родителей, которым не удалось за ними уследить во время наводнения.

Известно, что с ноября по декабрь 2018 года в индонезийской провинции было эвакуировано 450 человек.

«Уровень воды местами достигал 70−90 сантиметров», — заявил глава национального поисково-спасательного агентства в городе Паканбару Кукух Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило об опасности наводнения и оползней на островах Ява и Бали.

Подробности: В Индонезии предупредили об опасности наводнения и оползней на Яве и Бали