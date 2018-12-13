В Алтайском крае полицейские задержали судно с краснокнижной рыбой

Барнаул, , 11:51 — REGNUM В Алтайском крае сотрудники полиции пресекли незаконный промысел рыбы, сообщает 13 декабря пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что правоохранители задержали малый траловый бот, который принадлежит одному из новосибирских рыбоперерабатывающих предприятий. Капитан судна незаконно осуществлял лов рыбы.

Так, полицейские изъяли более 250 незаконно добытых лещей, судаков, налимов и карасей и три экземпляра сибирского осетра — особо охраняемого вида рыб, занесенного в Красную книгу РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии сотрудники ДПС обнаружили 155 кг омуля в рамках операции «Путина», остановив для проверки автомобиль. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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