В Калуге задержан серийный грабитель из соседней страны

Калуга, , 11:51 — REGNUM В Калуге перед судом предстанет гражданин соседнего государства за совершение серии грабежей в отношении жительниц областного центра. Об этом сообщили 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по городу Калуге.

По данным следствия, 44-летний мужчина, освободившись из мест лишения свободы, сменил фамилию и с новыми документами приехал в Россию.

В Калуге он выбрал в качестве жертвы 28-летнюю девушку, идущую утром по дворовой территории, подошел к ней сзади и рывком вырвал из её рук дамскую сумку, в которой находились деньги, сотовый телефон, банковские карты и документы. Завладев чужим имуществом на общую сумму 5000 рублей, подозреваемый с места происшествия скрылся.

Через пять дней мужчина вновь отправился «на дело». На этот раз в зоне пристального внимания злоумышленника оказалась пожилая женщина. Убедившись, что на улице кроме него и пенсионерки больше никого нет, гражданин, как и в первом случае, подбежал к потерпевшей сзади и путем сильного «рывка» завладел её сумкой, в которой находилось два кошелька с денежными средствами в сумме 75 000 рублей, и тут же с места преступления скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Калуге организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого подозреваемый был задержан.

Следствие отметило, что злоумышленник заранее просчитывал каждое преступление. В качестве жертв он выбирал женщин, нападение совершал со спины, чтобы его лица не смогли распознать, в отсутствии свидетелей и очевидцев, а также менял места совершения преступлений.

На допросе подозреваемый вину в содеянном признал частично. Однако по делу собрано достаточно доказательств, подтверждающих его причастность к совершению вышеуказанных преступлений.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с санкцией пункта «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», серийному грабителю может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.