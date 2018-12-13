Потоп и трещина в стене: из детской больницы Перми эвакуируют пациентов

Пермь, , 11:36 — REGNUM В детской городской клинической больнице Перми 13 декабря произошло ЧП. В результате прорыва водопровода подвал оказался затопленным. Во время ликвидации аварии обнаружена трещина в стене. Как заявил заместитель председателя краевого правительства Антон Удальев, побывавший на месте происшествия, стена не является несущей, угрозы обрушения нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако одновременно Удальев отметил, что решается вопрос об эвакуации детей:

«Угрозы нет. В плановом режиме сейчас происходит перемещение пациентов в другие лечебные учреждения».

На момент аварии в больнице находилось 255 человек (вместе с персоналом и родителям). Из них 144 ребенка.

В настоящее время осуществляется откачка воды из подвального помещения. Планируется, что в течение двух часов в больнице будет работать комиссия, она сделает выводы, на основании которых примут решение о выходе из проблемной ситуации.