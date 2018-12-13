В Чечне восстановлено электроснабжение более 100 тысяч человек

Грозный, , 11:30 — REGNUM Ремонтные бригады 13 декабря восстановили доступ к электроэнергии более чем 100 тыс. жителей Чечни. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго РФ.

Отмечается, что высоковольтная линия «Плиево — Самашки» была введена в работу рано утром 13 декабря, «всем потребителям подано напряжение». Ранее стало известно, что одновременно с отключением высоковольтных линий на строящейся Грозненской ТЭС было зафиксировано резкое снижение мощности.

«Причина: обнаружен обгоревший нож в полюсе фазы «А» ЛР-102 вследствие воздействия электрической дуги», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Ачхой-Мартановском районе Чечни без электричества остались около 70 тыс. человек. Электроснабжение района было отключено в целях недопущения более крупного ЧП.

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