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В Авиньоне погиб еще один участник акций протеста «желтых жилетов»

Происшествия

Молодой человек стал шестой жертвой с начала демонстраций

Авиньон, Франция, 13 декабря 2018, 11:29 — REGNUM  Во Франции под колесами грузовика погиб участник протеста «желтых жилетов», пишет газета El Mundo.

Наезд произошел рано утром 13 декабря в Авиньоне на кольцевой развязке, заблокированной баррикадами демонстрантов. По сообщению прокуратуры Авиньона, погиб молодой человек в возрасте 23 лет.

Грузовик протащил его за собой несколько метров. Задержан 26-летний водитель польского происхождения. Полиция выяснит, был ли наезд намеренным или случайным.

Погибший в Авиньоне стал шестой жертвой с начала протестов «желтых жилетов» в середине ноября. Ранее четыре человека погибли в результате различных несчастных случаев в ходе протестных акций, а пятая жертва — пожилая женщина — скончалась от попадания гранаты со слезоточивым газом.

Читайте ранее в этом сюжете: Париж призвал «желтые жилеты» воздержаться от манифестаций 15 декабря

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Протесты во Франции
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