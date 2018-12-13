В Авиньоне погиб еще один участник акций протеста «желтых жилетов»

Авиньон, Франция, , 11:29 — REGNUM Во Франции под колесами грузовика погиб участник протеста «желтых жилетов», пишет газета El Mundo.

Наезд произошел рано утром 13 декабря в Авиньоне на кольцевой развязке, заблокированной баррикадами демонстрантов. По сообщению прокуратуры Авиньона, погиб молодой человек в возрасте 23 лет.

Грузовик протащил его за собой несколько метров. Задержан 26-летний водитель польского происхождения. Полиция выяснит, был ли наезд намеренным или случайным.

Погибший в Авиньоне стал шестой жертвой с начала протестов «желтых жилетов» в середине ноября. Ранее четыре человека погибли в результате различных несчастных случаев в ходе протестных акций, а пятая жертва — пожилая женщина — скончалась от попадания гранаты со слезоточивым газом.

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