В Воронеже задержан командир спецроты ДПС

Воронеж, , 11:17 — REGNUM Командир специализированной роты ДПС УГИБДД задержан оперативниками УФСБ и СУ СКР в Воронеже днем 12 декабря по подозрению в коррупции. Информацию, которую разместили в соцсети активисты организации «Дорожный патруль», корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По информации общественников, сотрудник ГИБДД был задержан на рабочем месте, оперативники провели обыск в служебном кабинете.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут выявлены причины и условия, способствующие правонарушению, а также проведению воспитательной работы и влияние руководства УГИБДД на данное подразделение, по результатам которой, поверьте, будет дана самая жёсткая оценка действия либо бездействия и непосредственному руководителю в том числе», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Воронеже по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель начальника следственной части регионального управления МВД России, еще раньше на взятке попался другой сотрудник полиции. Отметим, что руководитель ГУ МВД по Воронежской области Михаил Бородин в конце ноября заявил о возможных кадровых перестановках в ведомстве, в том числе и в рамках антикоррупционных чисток.

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