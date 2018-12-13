Ульяновский экс-полицейский осуждён за взятку, полученную от бизнесмена

Ульяновск, , 10:58 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор бывшему полицейскому, попавшемуся на получении взятки. Как сообщает областное следственное управление СКР, он пообещал предпринимателю за незаконное вознаграждение решить вопрос с проверкой его коммерческой деятельности.

Перед судом предстал бывший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Ленинскому району Ульяновска. Следствием и судом установлено, что 5 марта 2018 года он пообещал ульяновскому предпринимателю непроведение проверки его коммерческой деятельности за 600 тыс. рублей взятки.

«Противоправные действия были пресечены. При передаче 100 тыс. рублей он был задержан. Оставшиеся средства предприниматель должен был перевести на расчётный счет бывшего оперуполномоченного», — говорится в сообщении.

Преступная деятельность пресечена в результате совместных мероприятий органов следственного комитета и подразделения собственной безопасности УМВД. Экс-сотрудник полиции признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Ульяновской области был вынесен приговор бывшему заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по региону, который был признан виновным в получении взятки. Общий размер взяток оценён в 12 млн рублей. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 38,55 млн рублей.

В октябре 2018 года в Ульяновске было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела МВД РФ по Заволжскому району. Его подозревают в фальсификации доказательств — в частности, речь идёт о ряде протоколов следственных действий по уголовному делу о разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище. По данному факту руководством УМВД России по Ульяновской области были инициирована служебная проверка.

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Отметим, в Приволжском федеральном округе в январе — сентябре 2018 года количество коррупционных преступлений увеличилось на 4% при среднем показателе в России в 2%. Всего на территории округа выявлено 5473 преступления коррупционной направленности.

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