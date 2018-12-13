10 человек ранены в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Краснодар, , 10:33 — REGNUM Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Павловском районе Краснодарского края вечером 11 декабря, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Как сообщается, авария произошла на 1213-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и автобус «ГАЗель», в котором ехали дорожные рабочие. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, все десять пострадавших в аварии госпитализированы. По информации Юг Times, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в результате ДТП с участием автобуса, следовавшим по маршруту «Анапа — Ярославль», пострадали 22 человека.