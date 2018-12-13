В Танзании приговорена к пожизненному заключению жительница Мозамбика

Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:37 — REGNUM Ана Чиссано, 36-летняя гражданка Мозамбика 12 декабря 2018 была приговорена к пожизненному заключению за обнаруженные у нее 3,03 килограмма кокаина. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Приговор вынесла судья Лилиан Машака из подразделения Верховного Суда Танзании, отвечающего за взятки и саботаж экономики.

Машака вынесла приговор после безоговорочного доказательства вины Аны Чиссано. На суде присутствовало шесть свидетелей обвинения.

Отмечается, что подозреваемую задержали в международном аэропорту имени Джулиуса Ньерере (JNIA) 16 ноября 2016 года, когда в ее сумках было обнаружено 3,03 килограмма кокаина.

Судья Машака приговорила подозреваемую к пожизненному заключению в соответствии со статьёй 15 (1) (b) закона по борьбе с наркотиками от 2015 года, несмотря на просьбы адвоката смягчить наказание из-за того, что это первый случай в жизни Аны и она обеспечивает семью с двумя маленькими детьми.

Судья Лилиан Машака подчеркнула, что наркотики — серьезная проблема для танзанийского общества, и только общими усилиями возможно с ней справиться, а чтобы уменьшить вред, наносимый наркотическими средствами, необходимо строго наказывать всех, кто с ними связан.