ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 18 раз — СЦКК

Донецк, , 09:53 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) 18 раз за сутки 12 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли республику из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия, пулеметов и минометов. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Спартак, Донецк, Александровка, Набережное, Ленинское, Коминтерново, Саханка, поселок шахты им. Гагарина и шахты Трудовская.

Всего за сутки ВСУ выпустили по ДНР 204 боеприпаса.

Напомним, в ближайшее время, по данным разведки ДНР, Украина намерена осуществить наступление на юге республики с целью прорваться к границе с Россией.