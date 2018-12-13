«Дети в школе боятся»: в Югре — очередной всплеск подросткового насилия

Ханты-Мансийск, , 09:54 — REGNUM В югорском Излучинске Нижневартовского района была жестоко избита сверстницей девочка-подросток. Происходящее снималось на мобильный телефон. Видео попало в интернет. По факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В паблике «Типичный Излучинск», где было опубликовано видео, сообщается, что нападавшая девочка учится в восьмом классе, но прогуливает уроки с компанией.

«Избивает девочек, дети в школе боятся её. Собираются в подъезде, прогуливая уроки. На замечания выйти из подъезда обкладывают трёхэтажным матом», — сообщается в паблике.

Видео набрало более 73 тысяч просмотров. Под ним — десятки гневных комментариев. Управление образования и молодёжной политики администрации Нижневартовского района сообщает, что правоохранительные органы проинформированы об инциденте. В школе, где учится агрессивная девочка, «состоялось заседание службы примирения».

«Выяснены обстоятельства инцидента, состоялось примирение сторон. Конфликт исчерпан. В настоящее время образовательным учреждением проводится дополнительная профилактическая работа, направленная на недопущение аналогичных ситуаций. Управлением образования и молодёжной политики по данному факту проводится служебная проверка», — заявляют районные чиновники.

Напомним, в конце октября 2018 года в Ханты-Мансийске была избита до потери сознания сверстницей девочка-подросток. Это тоже записали на мобильный телефон. Было возбуждено уголовное дело.

Как пояснили в СУ СКР по ХМАО, аналогичные случаи произошли ранее в соседней Свердловской области. Установлено, что девятиклассницы «сколотили» группу, которая вымогала деньги у подростков и истязала сверстников. Нападения они снимали на видео и выкладывали на закрытых страницах в социальных сетях.

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