Четверг, 13 Декабря 2018 года
10:05:06 МСК

В московском Театре сатиры обнаружен труп — СМИ

Происшествия

На трупе мужчины 1970 года рождения не было признаков насильственной смерти

В московском Театре сатиры обнаружен труп — СМИ
Оноре Домье. Представление. 1860

Москва, 13 декабря 2018, 09:13 — REGNUM  В здании московского Театра сатиры на Триумфальной площади было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, дом 2», — цитирует слова источника агентство «Москва».

Отмечается, что на трупе мужчины 1970 года рождения не было признаков насильственной смерти. По факту произошедшего начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что в одной из гостиниц в центре Москвы было найдено тело мужчины 1979 года рождения. Признаков криминального характера смерти обнаружено не было.

Читайте также: СКР устанавливает причину смерти мужчины в гостинице в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Следственные действия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить